Giuliano Simeone perdió la marca de Ferran Torres por arreglar sus medias en gol decisivo

Giuliano Simeone, delantero de Atlético de Madrid y la selección argentina, quedó en el centro de las críticas por su actuación en el gol con que Ferran Torres decretó el triunfo 1-0 de España en la final del Mundial 2026.

El atacante ingresó a los 69 minutos y, durante la acción decisiva del segundo tiempo del alargue, tenía la responsabilidad de seguir al futbolista español. Sin embargo, mientras se acomodaba una de sus medias, perdió de vista a Torres, quien quedó libre dentro del área y marcó a los 106 minutos.

La jugada se inició con un centro de Pedro Porro y continuó con la habilitación de Nico Williams para Torres, quien definió ante Emiliano Martínez y convirtió el tanto que entregó a España su segunda Copa del Mundo.

Las imágenes provocaron una lluvia de cuestionamientos contra Simeone en redes sociales, especialmente entre los hinchas argentinos, quienes apuntaron a su desconcentración en la acción que terminó por decidir el campeonato.

El delantero también desperdició una de las oportunidades más claras de Argentina al enviar por encima del arco un balón que quedó libre cerca del punto penal.