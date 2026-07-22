FBI incautó teléfonos de "Chiqui" Tapia y altos dirigentes de la AFA en Estados Unidos

Un complejo momento salpica al fútbol trasandino luego de que la Justicia de Estados Unidos incautara el teléfono celular del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, además de los dispositivos de otros altos dirigentes de la entidad, antes de su regreso tras la final del Mundial ante España.

La información, adelantada por el portal Infobae y confirmada por Clarín, da cuenta de que el procedimiento fue llevado a cabo por agentes del FBI en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Debido a la diligencia federal, la salida del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que trasladaba a la delegación se retrasó por más de dos horas.

Durante la intervención, la policía federal estadounidense exigió la entrega de celulares y otros aparatos electrónicos.

Junto a Tapia, entre los dirigentes fiscalizados se encontraban Luciano Nakis -uno de los hombres más cercanos al presidente del organismo-, Fernando Isla Casares y Jorge Miadosqui.

Esta incautación se da en el marco de una investigación que busca esclarecer la estructura financiera y los contratos comerciales de la AFA. En el marco de este caso, "Chiqui" Tapia fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.