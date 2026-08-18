Con un CD Valdivia imparable: La LNB definió a sus clasificados a play-offs y los cruces de play-in

La Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB) cerró la fase regular del Torneo de Clausura, dejando definida la tabla general que determinó a los seis clubes con pasaje directo a la postemporada, las llaves de play-In y a los equipos que lucharán por mantener la categoría.

El gran protagonista de esta primera etapa fue Club Deportivo Valdivia. El conjunto dirigido por Cipriano Núñez firmó una campaña impecable en la Conferencia Sur tras ganar sus 12 compromisos, finalizando como el único equipo invicto del certamen.

De acuerdo al formato de la competencia, los tres mejores equipos de cada conferencia sellaron su clasificación directa a los playoffs. Es así como CD Universidad de Concepción, Colegio Los Leones, Municipal Puente Alto, CD Valdivia, CD Español de Osorno y ABA Ancud ya tiene asegurado su lugar en dicha instancia.

Los equipos ubicados en el 4.° y 5.° puesto de cada zona deberán disputar una serie al mejor de tres encuentros para definir a los dos últimos integrantes del Big 8.

Es así como Universidad Católica jugará ante Puerto Varas Basket, y Puerto Montt Basket chocará ante CSD Colo-Colo al mejor de tres partidos.

En tanto, los cinco clubes que no lograron meterse en la postemporada deberán afrontar el playout por la permanencia en la Liga Uno, el cual se jugará en dos etapas.

Primero habrá una ronda de todos contra todos. Quien termine en el último lugar quedará condenado a la serie final de descenso.

Y luego una serie de permanencia, donde el colista de la primera fase enfrentará al último de la Tabla de Coeficientes Acumulada en una llave al mejor de cinco partidos. El perdedor descenderá de categoría.