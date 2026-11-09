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Tópicos: Deportes | Baloncesto | Liga nacional

Cuatro equipos quedaron a un triunfo de las semifinales de la LNB

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

CD Valdivia, Colegio Los Leones, Universidad de Concepción y Puerto Montt hicieron valer su localía.

Cuatro equipos quedaron a un triunfo de las semifinales de la LNB
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Una contundente demostración de poderío brindaron los cuatro cabezas de serie en el inicio de los play-offs de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), luego de que CD Valdivia, Colegio Los Leones, Universidad de Concepción y Puerto Montt Básquet lograran abrochar una ventaja de 2-0 en sus respectivas llaves de cuartos de final del Torneo de Clausura 2026.

Los cuatro conjuntos dominaron sus compromisos en casa y ahora buscarán barrer las series en condición de visitante para timbrar sus boletos a la ronda de los cuatro mejores del certamen al mejor de cinco duelos.

En el sur, CD Valdivia impuso sus términos con autoridad frente a Español Osorno tras vencer por 85-73 y 91-67 en el Coliseo Municipal. Por su parte, el vigente campeón Colegio Los Leones de Quilpué superó con holgura a Puerto Varas Basket por 97-69 y 74-62, exhibiendo el gran nivel de su reciente fichaje estrella, el base nacional Diego Silva.

En tanto, Universidad de Concepción extendió su buen momento al doblegar a ABA Ancud por 89-80 y 91-69 en la Casa del Deporte, mientras que Puerto Montt Básquet debió extremar recursos para derrotar a Municipal Puente Alto por un agónico 65-64, sellando luego una clara victoria por 89-66 en el segundo cotejo.

La programación del tercer partido de cuartos de final

  • Puerto Varas Basket (0) vs. Colegio Los Leones (2) | Miércoles 11 de noviembre, 21:30 horas (Gimnasio Fiscal de Puerto Varas).
  • Español Osorno (0) vs. CD Valdivia (2) | Jueves 12 de noviembre, 20:30 horas (Gimnasio Monumental María Gallardo).
  • Municipal Puente Alto (0) vs. Puerto Montt Básquet (2) | Viernes 13 de noviembre, 20:00 horas (Gimnasio Municipal Irene Velásquez).
  • ABA Ancud (0) vs. Universidad de Concepción (2) | Viernes 13 de noviembre, 20:30 horas (Gimnasio Fiscal Luis "Caco" Suárez).

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