Cuatro equipos quedaron a un triunfo de las semifinales de la LNB

Una contundente demostración de poderío brindaron los cuatro cabezas de serie en el inicio de los play-offs de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), luego de que CD Valdivia, Colegio Los Leones, Universidad de Concepción y Puerto Montt Básquet lograran abrochar una ventaja de 2-0 en sus respectivas llaves de cuartos de final del Torneo de Clausura 2026.

Los cuatro conjuntos dominaron sus compromisos en casa y ahora buscarán barrer las series en condición de visitante para timbrar sus boletos a la ronda de los cuatro mejores del certamen al mejor de cinco duelos.

En el sur, CD Valdivia impuso sus términos con autoridad frente a Español Osorno tras vencer por 85-73 y 91-67 en el Coliseo Municipal. Por su parte, el vigente campeón Colegio Los Leones de Quilpué superó con holgura a Puerto Varas Basket por 97-69 y 74-62, exhibiendo el gran nivel de su reciente fichaje estrella, el base nacional Diego Silva.

En tanto, Universidad de Concepción extendió su buen momento al doblegar a ABA Ancud por 89-80 y 91-69 en la Casa del Deporte, mientras que Puerto Montt Básquet debió extremar recursos para derrotar a Municipal Puente Alto por un agónico 65-64, sellando luego una clara victoria por 89-66 en el segundo cotejo.

La programación del tercer partido de cuartos de final