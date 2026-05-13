La LNB entra en su recta final rumbo al título del Apertura con el inicio de los cuartos de final

Tras una apasionante fase de play-in que definió los últimos cupos, la Liga Nacional de Básquetbol entró en su recta definitiva con los ocho mejores equipos del Torneo Apertura ya emparejados para las series de cuartos de final a jugarse al mejor de cinco partidos.

En la Zona Centro, Universidad de Concepción llega como la gran favorita tras completar una temporada regular perfecta (12-0) y sumar recientemente el título de la Copa Chile 2026 en Temuco. El "Campanil" se medirá ante Boston College, que viene con ritmo tras superar a Colo Colo en una dramática serie de tres juegos.

En la otra llave, Municipal Puente Alto chocará ante Colegio Los Leones de Quilpué. El duelo, que inicia este jueves 15 de mayo (20:00 horas) en el Gimnasio Municipal Irene Velázquez, promete un choque de estilos entre el ímpetu puentealtino y la jerarquía del actual campeón de la LNB, que sumó al seleccionado nacional Felipe Inyaco tras su paso por el básquetbol argentino.

En el sur, el panorama es de máxima paridad. Español de Osorno, actual subcampeón de Copa Chile, buscará sacarse la espina del reciente torneo enfrentándose al Club Deportivo Valdivia, equipo que llega con la confianza alta tras barrer su serie de play-in ante Puerto Montt (2-0).

Finalmente, CD Las Ánimas y Puerto Varas Basket protagonizarán una llave que se anticipa física y equilibrada, enfrentando a dos de los cuadros más sólidos que dejó la fase regular.

El camino al título tendrá un cierre inédito: el campeón de la Zona Centro y el monarca de la Zona Sur se verán las caras en una Gran Final Única.

El encuentro decisivo está programado para el próximo 13 de junio a las 20:30 horas, en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional, donde se coronará al nuevo campeón del Torneo de Apertura 2026.