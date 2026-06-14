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Tópicos: Deportes | Baloncesto | Liga nacional

Los Leones de Quilpué conquistó el Apertura de la LNB ante Español de Osorno

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra quilpueína revalido su título de campeón del baloncesto nacional.

Los Leones de Quilpué conquistó el Apertura de la LNB ante Español de Osorno
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En el Parque Estadio Nacional, Colegio Los Leones de Quilpué logró su tercer título consecutivo al conquistar el torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol en la gran final a partido único contra Español de Osorno.

El equipo de la región de Valparaíso conquistó la corona con un marcador de 77-71 frente al conjunto sureño, liderado por la actuación de Gojko Sudzum y los 20 puntos de Nicolás Rebolledo.

Guillermo Frutos, entrenador de Los Leones, señaló: "Es una recompensa porque todo el club ha hecho un esfuerzo global remando a favor, superar muchísimas dificultades y adversidades con mucha convicción. Este título me hace inmensamente feliz, orgulloso del trabajo que hemos hecho".

Además del público que se hizo presente en Santiago, en Quilpué también celebraron la conquista, pues la Municipalidad dispuso una pantalla gigante para seguir el encuentro desde el Gimnasio Thompson.

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