Megarreforma: TC otorgó tres días para que oposición subsane dos de sus tres requerimientos

El Tribunal Constitucional (TC) otorgó un plazo de tres días para que los parlamentarios de oposición subsanen aspectos formales de dos de sus tres requerimientos que impugnan normas de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

El primer requerimiento, impulsado por un grupo de diputados, cuestiona la norma de invariabilidad tributaria y disposiciones medioambientales de la iniciativa. La segunda, promovida por senadores, apunta al seguro estatal para inversiones privadas en casos donde se revoque una resolución de calificación ambiental.

"El Pleno del TC (...), por mayoría, y de forma previa a pronunciarse sobre los requisitos de admisión a trámite, dispuso otorgar un plazo de 3 días a las partes requirentes de causas Roles N 17.82926 y N 17.832-26, para subsanar cuestiones formales de ambos requerimientos", informó el tribunal.

"Una vez concurrido el plazo otorgado, el Pleno del Tribunal examinará el cumplimiento de las exigencias de admisión a trámite previstas en la Constitución y en la ley", agregó en un comunicado, en el que también se precisa que el tercer requerimiento quedó "en estudio (de los) antecedentes".

El senador Alfonso de Urresti (PS), uno de los principales impulsores del recurso, indicó que las "observaciones realizadas por el TC son meramente formales".

"Cumpliremos dentro del plazo evacuando las observaciones que han hecho, que insisto, son solo de forma, pero mantenemos la convicción respecto de la procedencia de este recurso. Hay normas que son abiertamente inconstitucionales y así lo hemos hecho ver en sala y lo defenderemos delante del TC", puntualizo.