Puerto Varas y Puerto Montt completaron el cuadro del "Big 8" en la Liga Nacional

La Liga Nacional de Básquetbol definió oficialmente el cuadro del Big 8 para el Torneo de Clausura, luego de que Puerto Varas Basket y Puerto Montt Básquet se quedaran con los dos últimos cupos a la postemporada tras imponerse por 2-0 en sus respectivas series de Play In.

El elenco lacustre sacó pasajes al grupo de los ocho mejores tras vencer en un dramático final a Universidad Católica por 76-75. La gran figura del compromiso fue el extranjero Jonathan Ocasio, quien comandó la victoria con 27 puntos, siete rebotes y tres recuperaciones.

El cotejo tuvo un condimento especial, ya que marcó la despedida del base nacional Marcelo Pérez, quien cerró su etapa en Puerto Varas para continuar su carrera profesional en el extranjero.

Por su parte, Puerto Montt Básquet silenció el Gimnasio Municipal "Irene Velásquez" de Puente Alto al derrotar de manera agónica a Colo Colo. El héroe y Jugador Más Valioso (MVP) de la jornada fue el estadounidense Kai Mitchell-Walkins, quien brilló con una monumental planilla de 33 puntos, 16 rebotes, una asistencia y la conversión sobre la bocina que sentenció el triunfo forastero.

La postemporada del Clausura arrancará este sábado 12 de septiembre y contará con la televisación de las señales de CDO y TNT Sports.

La agenda de la semana

Sábado 12 de septiembre

CD Español de Osorno vs. CD Valdivia, 20:00 horas. Gimnasio Monumental "María Gallardo".

Lunes 14 de septiembre

Municipal Puente Alto vs. CD UdeC, 20:00 horas. Gimnasio Municipal "Irene Velásquez".

CD Valdivia vs. ABA Ancud, 20:30 horas. Coliseo Municipal de Valdivia.

Puerto Varas Basket vs. Puerto Montt Básquet, 20:30 horas. Gimnasio Fiscal de Puerto Varas.

Martes 15 de septiembre

Colegio Los Leones vs. CD UdeC, 20:30 horas. Gimnasio Colegio Los Leones (Quilpué).

Miércoles 16 de septiembre

Puerto Montt Básquet vs. Puerto Varas Basket, 20:30 horas. Gimnasio Municipal de Puerto Montt.

ABA Ancud vs. CD Español de Osorno, 21:30 horas. Coliseo Municipal de Ancud.

Jueves 17 de septiembre