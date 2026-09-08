Papás de Mariana Sepúlveda dudan del sujeto que se entregó confesando su asesinato

En la espera de la audiencia de control de detención de Ghislein Quiroz, el supuesto autor confeso de la desaparición y asesinato de Mariana Sepúlveda, la familia de ésta pidió justicia por su hija, aunque dudan de la declaración del detenido en la Quinta Comisaría de Conchalí donde se fue a entregar el domingo.

El OS9 de Carabineros continúa las diligencias en la casa del hombre de 42 años que afirmó haber asesinado y enterrado a la joven de 19 años -en ese entonces- en este inmueble de pasaje Logroño, en la comuna de Conchalí.

En el lugar, la policía ha realizado labores de excavación en el sector de la cocina con el fin de encontrar algún indicio que respalde el testimonio del imputado, quien afirmó a Carabineros haber mantenido una relación amorosa con la víctima.

El Ministerio Público busca ampliar la detención del sujeto para tener más antecedentes y encontrar una prueba concreta para imputarlo por el crimen.

Familiares de la víctima pidieron justicia por Mariana: "Me gustaría que se considerara el daño que se nos hizo a nosotros como familia. Esta persona, no importa el tiempo que pase, debería de pagar igual. Nosotros veíamos el Facebook de este tipo porque cuando supimos quién era, (estaba) en playa, por todos lados paseando mientras él disfrutaba su vida, había una familia detrás sufriendo", dijo Luis Sepúlveda, papá de Mariana.

De todas formas, reparó en que "nunca se nos pasó por la mente pensar que él iba a ser una cosa así. Por eso digo que todavía pienso que está mintiendo".

Asimismo, la madre, Marta León, señaló: "Preferimos ser cautelosos, esperar que esto se investigue bien y cuesta creer que una persona así actúe sola. Que independiente de que se hable de prescripción, o sea, mínimo que por Mariana se haga justicia".

La madre de la víctima se refirió a la posibilidad de que el tribunal determine que este crimen haya prescrito, debido a que ocurrió hace 18 años; no obstante, la Fiscalía argumentó tener antecedentes suficientes para acreditar la existencia del delito, que aún se mantiene vigente.

El Ministerio Público explicó que en 2013 el cuerpo de la víctima podría haber sido exhumado del inmueble, lo que reiniciaría el conteo de los 15 años que tiene como plazo la legislación chilena para perseguir este tipo de ilícitos.