Canciller ante su interpelación: "La política exterior debe ser punto de encuentro y no de división"

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, calificó como una "oportunidad" la interpelación en su contra promovida en la Cámara de Diputadas y Diputados, que quedó fijada para el próximo 28 de septiembre.

La acción impulsada por la oposición abarca una amplia agenda de temas, entre los que destacan la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes y las relaciones diplomáticas con Argentina; el retiro del respaldo a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU; la situación de los aranceles de Estados Unidos, y la salida del Movimiento de Países No Alineados (NOAL).

Como parte de su estrategia de articulación política, el canciller sostuvo reuniones con presidentes de partidos oficialistas y con la mesa directiva del Senado.

Tras estas citas, el jefe de la diplomacia chilena entregó una declaración desde su despacho, en la que valoró la instancia legislativa como una oportunidad para exponer los lineamientos del Ejecutivo.

"Los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan, porque nuestra labor forma parte de una política de Estado y es así como seguiremos trabajando", afirmó Pérez Mackenna.

"Esta interpelación es una oportunidad. Podemos tener visiones diferentes en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola. La política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división", concluyó el canciller.

La interpelación se concretará solo días después de que Pérez Mackenna regrese de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, junto al Presidente José Antonio Kast. Al viaje también se sumará el diputado opositor y presidente del PPD, Raúl Soto.