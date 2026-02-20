Detroit Pistons venció a los Knicks en el Madison Square Garden con 42 puntos de Cade Cunningham

La franquicia de Michigan, Detroit Pistons, dio un nuevo golpe de autoridad en la Conferencia Este al conquistar el mítico Madison Square Garden con una victoria por 111-126 sobre New York Knicks. El encuentro marcó el reinicio de la temporada regular de la NBA tras el receso por el Juego de las Estrellas.

El base estadounidense Cade Cunningham, quien recientemente se coronó en el All-Star, exhibió un nivel superlativo al registrar un doble-doble de 42 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes. El desempeño del jugador fue el pilar de un juego coral de Detroit Pistons, que mostró solidez en el rebote y una alta efectividad en tiros limpios en la ciudad de Nueva York.

Según la información del encuentro, el conjunto visitante tomó el control del marcador a partir del séptimo minuto y no cedió el mando durante el resto del compromiso. Con este resultado, Detroit Pistons acumuló su cuarta victoria consecutiva sobre el equipo neoyorquino desde que fueron eliminados por estos mismos en los pasados playoffs.

En la vereda local, el base estelar Jalen Brunson lideró la ofensiva de New York Knicks con 33 puntos y 7 asistencias, secundado por el pívot dominicano Karl-Anthony Towns, quien aportó 21 unidades y 11 rebotes. No obstante, la baja efectividad desde la línea de tres puntos, con apenas un 23 por ciento de acierto, sentenció las aspiraciones del cuadro dirigido por Mike Brown.

El base puertorriqueño José Alvarado también sumó minutos para los locales en el Madison Square Garden, donde recibió una ovación del público, aunque finalizó con un discreto registro de 6 puntos y falló sus cinco intentos perimetrales. Esta derrota dejó a New York Knicks en la tercera plaza del Este, igualado con Cleveland Cavaliers.

Finalmente, Detroit Pistons consolidó su posición como el mejor equipo de la liga con un registro de 41 victorias y 13 derrotas. El elenco de Detroit ostenta actualmente el mayor porcentaje de triunfos de toda la NBA (75,9%) y se mantiene como el líder indiscutido de su conferencia de cara a la recta final de la fase regular.