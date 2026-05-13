Falleció Jason Collins, el primer jugador de la NBA que se declaró homosexual

El pívot estadounidense Jason Collins, que en 2013 se convirtió en el primer jugador en activo en declararse homosexual en la NBA, falleció este martes a los 47 años a causa de un cáncer.

"Nos rompe el corazón compartir que Jason Collins, nuestro amado esposo, hijo, hermano y tío, ha fallecido tras una valiente lucha contra el glioblastoma", anunció su familia en un comunicado distribuido por la NBA.

Collins disputó 13 temporadas en la NBA, en las que militó en New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards y Brooklyn Nets.

En 2013, tras finalizar la temporada con los Wizards, Collins hizo público en un artículo en Sports Illustrated que era homosexual, convirtiéndose en el primer jugador en activo de las cuatro grandes ligas estadounidenses (NBA, NFL, NHL y MLB) en hacerlo.

"Soy un pívot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay", dijo.

Collins anunció a finales de 2025 que había sido diagnosticado con un glioblastoma en grado 4, una de las formas más agresivas de cáncer cerebral, y que estaba recibiendo tratamiento.

La NBA, sus equipos y exjugadores mostraron su pésame por la partida de Collins.