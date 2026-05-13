Aisén Etcheverry: Visión del Presidente sobre la ciencia es preocupante

La renuncia de Rafael Araos a la Subsecretaría de Ciencia, conocida el lunes, aún genera controversia luego de que él mismo revelara que la decisión tuvo como origen la orden por parte de la ministra Ximena Lincolao de firmar la desvinculación de cerca de 40 funcionarios, lo que representa el 30% de la planta de dicha cartera, algo que la secretaria de Estado había negado.

Esto sumado a las expresiones acerca del trabajo científico que ha expuesto el Presidente José Antonio Kast ha generado cierta preocupación respecto de la importancia que se le da a este ámbito en el actual Gobierno, algo que manifestó en El Primer Café de Cooperativa Aisén Etcheverry, quien liderara el ministerio del ramo durante la administración de Gabriel Boric.

Sobre el caso específico de la renuncia de Araos, la militante del Frente Amplio reconoció que "los equipos uno tiene que poder armarlos de la mejor manera posible. Los ajustes que se hagan dentro de los ministerios y de autoridades en particular son prerrogativa de los presidentes. Sí creo que es importante que esas disputas se hagan puertas adentro, que no se ventilen por la prensa porque finalmente, cuando uno está en un cargo, no se trata de uno, sino que se trata de la cartera y se trata del área que uno está trabajando".

Sin embargo, añadió sus dudas acerca de la importancia que se le da a la ciencia en el actual Ejecutivo: "Creo que debemos estar muy atentos a las señales. Y ha habido varias. El Presidente Kast se refirió a los temas de ciencia, luego hizo una explicación de lo que había dicho, esto de los libros que no sirven o que no generan empleo. Y la explicación solo profundiza la preocupación. Hablar de buena o de mala ciencia, desde la política es un error y un riesgo gigantesco. O sea, la ciencia tiene que poder desarrollarse con total libertad y con independencia de la política precisamente para poder cumplir su función".

"Y lo que está ocurriendo ahora en el Ministerio de Ciencia es otra señal que nos obliga a hacernos la pregunta de qué está pasando con la ciencia en nuestro país y qué estamos haciendo o dejando de hacer que puede tener impacto hacia el futuro. Yo creo que nadie puede desconocer que el desarrollo de los países se da de la mano de la ciencia. No hay otro camino. Si queremos crecer, si queremos avanzar hacia el desarrollo, es de la mano del conocimiento. Y ese conocimiento se genera con fondos públicos esencialmente", sentenció.

Pardo: Una disputa menor

Diferente fue la postura del diputado Luis Pardo (RN), quien apuntó que "yo creo que los ajustes en los ministerios son absolutamente coherentes con lo que han sido en general los traspasos de gobierno. Lo que pasa que en este traspaso de gobierno en particular se ha enfrentado una situación inédita, y es que hay un incremento de la cantidad de funcionarios públicos, y pasó en muchas reparticiones de personas que eran de confianza, que entraron por razones de confianza política y un par de meses antes del cambio de gobierno fueron ocupando cargos de planta".

"Que el subsecretario Araos renunció porque había una orden, según él, de despedir a 30 personas. Yo desconozco la lista, desconozco el contexto específico del Ministerio de Ciencia, pero entiendo que eso se encuadra en ese contexto. Ahora, dicho eso, a mí me parece que la ministra Lincolao, que a mí me ha sorprendido muy gratamente su biografía, su forma de enfrentar las situaciones que ha enfrentado, creo que es una ministra que merece mucha confianza en el sentido de darle la oportunidad de hacer un cambio en un ministerio que en Chile efectivamente no ha tenido toda la atención y todo el respaldo requerido", añadió el legislador.

"Si ella está liderando y necesita hacer esos cambios, hay que respaldarla. Y en ese sentido creo que lo que está pasando es una disputa menor. Yo lamento mucho además que una persona que ocupó un cargo de confianza política como es ser subsecretario después haga trascender situaciones que son más bien del manejo interno de cualquier gobierno. Pero ya se ha hecho el daño y ahora hay que empujar", planteó Pardo.

Krauss: Visión empresarial de la ciencia

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, lamentó que "sin perjuicio de los pergaminos personales que pudiera tener la ministra Lincolao, produce preocupación que haga noticia, un poco como lo que pasa con la ministra de Seguridad, por razones ajenas a lo que supone la envergadura de las materias y políticas que el Ministerio de Ciencia y Tecnología debe abordar".

La dirigente añadió que "si alguien expone que en un ministerio un tercio de su personal son ajustes, eso no es cierto. Y yo creo que hay que transparentar también eso y dejarlo claro. La ministra Lincolao y el Presidente Kast y sus equipos lo que buscan respecto a ciencia y tecnología es un desarrollo esencialmente empresarial, de inteligencia artificial o temas tecnológicos".

"Y a propósito del gran debate que se está dando en el país, que es qué es lo que entendemos por crecimiento. Acá lo hemos vinculado de acuerdo al debate, de acuerdo a las indicaciones, de acuerdo al articulado que se propone, esencialmente en temas de rebajas de impuestos, desregulaciones para incentivar la inversión privada. Sin embargo, en el mundo son otros los elementos que se incorporan en el tema de crecimiento y justamente van y tienen que ver con la innovación, con la productividad, con el cambio tecnológico", argumentó Krauss.

Moreno: Acople de piezas

El diputado Benjamín Moreno (Republicanos) dijo por su parte que "uno quisiera que situaciones como la renuncia de un subsecretario no se te dieran, naturalmente que son cosas que se dan y que están ahí y tú las tienes que administrar. Hay que contextualizar bien esto: en un gobierno que le toca entrar tan rápido, con una serie de desafíos muy importantes, con distintos conglomerados, distintos partidos, grupos de personas políticos que se alinean bajo el liderazgo del Presidente Kast, que tienen sus distintas formas de trabajar. Es natural que se den estos periodos de acople de piezas".

"Lo que sí me deja tranquilo es que en el Ministerio de Ciencia tienes una persona como la ministra Lincolao, que ella ha demostrado con hechos ganarle a la vida y sobreponerse a situaciones que tienen que haber sido tremendamente complejas. Nadie parte de cero y llega hasta el lugar en donde llegó la ministra Lincolao por suerte, porque tuvo de repente a alguien que la ayudó, sino que probablemente ella supo sobreponerse a situaciones muy complejas y tiene una visión que le va a hacer mucho bien al país", contextualizó.

"A mí me deja tranquilo de que es una mujer profesional, que no está aquí por un cupo de este partido o del otro, o tuvo un problema con tal o cual persona. No, yo creo que ella pudo haber tenido sus diferencias, pero sí me deja tranquilo el que tenemos una mujer muy profesional, muy empoderada, muy potente al frente. Y eso siempre es una garantía en esa materia", cerró el legislador.