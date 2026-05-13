Kast destacó avances en "permisología" en cita anual con la Cámara Chilena de Construcción

El Presidente José Antonio Kast participó este miércoles en el tradicional desayuno anual de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde entregó un balance de sus primeros 60 días de gestión y destacó los avances de su Gobierno en materia de "permisología".

A la cita, realizada en el centro de eventos Metropolitan Santiago, asistieron diversas figuras del gabinete, entre ellos los ministros Iván Poduje (Vivienda) y Ximena Rincón (Energía), además de la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Durante su intervención, el Mandatario subrayó el trabajo realizado por "el comité de ministros, que han destrabado una cantidad de permisos impresionantes".

"En estos 60 días (de Administración), doy fe de cómo han recorrido Chile entero, cómo han tenido audiencias, cómo han tenido comités", apuntó el exrepublicano.

"Veo al ministro (de Economía y Minería, Daniel) Mas. Que no hace una reunión más de inversionistas que quieren llegar a Chile a dar buenas noticias y, aparte, recorre Chile entero. Judith (Marín), la ministra más joven que está en el gabinete, 30 años. No le ha tocado fácil a la ministra de la Mujer, pero ahí estamos trabajando", complementó.

CChC pide celeridad en tramitación de megarreforma

Por su parte, el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, aprovechó la instancia para fijar la postura del sector privado y enfatizó que el manejo responsable de los recursos públicos es clave para la estabilidad y proyección del país.

Sobre la denominada "permisología", el líder gremial instó al Gobierno a transitar hacia una "lógica sistémica" que sea más predecible y eficiente, permitiendo que la infraestructura nacional cumpla con las demandas actuales del país.

Finalmente, Echeverría afirmó que la megarreforma impulsada por el Ejecutivo va en la línea correcta y abogó por su rápida tramitación en el Congreso.