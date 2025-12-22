La NBA multó con 35 mil dólares al entrenador de Denver Nuggets

La NBA multó con 35.000 dólares al entrenador de Denver Nuggets, David Adelman, por dirigirse a un árbitro con un lenguaje inapropiado y por no abandonar la cancha de inmediato tras su expulsión.

El entrenador fue expulsado en el último cuarto del partido entre los Nuggets y Houston Rockets tras recibir una segunda tarjeta técnica, esto por reclamar una falta sobre Nikola Jokic.

Adelman asumió el banquillo de los Denver Nuggets la temporada pasada y esta es su primera expulsión en la NBA.

Los Rockets ganaron el partido por 101-115, cortando una racha de seis victorias seguidas de los Nuggets y vengando la derrota que sufrieron cinco días antes en Denver.

El entrenador de los Rockets, Ime Udoka, recibió una multa de 25.000 dólares por quejas a los árbitros en ese partido.