Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.5°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

La NBA multó con 35 mil dólares al entrenador de Denver Nuggets

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La sanción a David Adelman se conoció el pasado domingo.

La NBA multó con 35 mil dólares al entrenador de Denver Nuggets
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La NBA multó con 35.000 dólares al entrenador de Denver Nuggets, David Adelman, por dirigirse a un árbitro con un lenguaje inapropiado y por no abandonar la cancha de inmediato tras su expulsión.

El entrenador fue expulsado en el último cuarto del partido entre los Nuggets y Houston Rockets tras recibir una segunda tarjeta técnica, esto por reclamar una falta sobre Nikola Jokic.

Adelman asumió el banquillo de los Denver Nuggets la temporada pasada y esta es su primera expulsión en la NBA.

Los Rockets ganaron el partido por 101-115, cortando una racha de seis victorias seguidas de los Nuggets y vengando la derrota que sufrieron cinco días antes en Denver.

El entrenador de los Rockets, Ime Udoka, recibió una multa de 25.000 dólares por quejas a los árbitros en ese partido.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada