Luto en la NBA: Falleció jugador de Memphis Grizzlies a los 29 años

Memphis Grizzlies anunció este martes el fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de 29 años que desarrolló toda su carrera en la franquicia de la NBA, aunque el club no informó los motivos de su muerte.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado", señaló la institución en un comunicado.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también lamentó la noticia y sostuvo que Clarke "fue una luz brillante" en la liga, reconocido por "su increíble atletismo, su espíritu competitivo y su carácter genuino".

Clarke fue elegido por Memphis Grizzlies con la 21ª selección del Draft 2019 y disputó 309 partidos en la NBA, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes. En su primera temporada fue incluido en el mejor quinteto de novatos.

Durante la última campaña regular solo jugó dos partidos por una grave lesión en la pantorrilla sufrida en diciembre. En abril, además, había sido arrestado en Arkansas bajo cargos de posesión y tráfico de sustancias controladas.