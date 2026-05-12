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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Lucha

Luchador fue condenado a prisión por intento de femicidio contra Stephanie Vaquer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mexicano Rogelio Reyes conoció este martes la sentencia por el caso de violencia contra la estrella chilena.

Luchador fue condenado a prisión por intento de femicidio contra Stephanie Vaquer
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La Justicia mexicana condenó este martes al luchador Rogelio Reyes, conocido como "Cuatrero", por el delito de violencia familiar e intento de femicidio contra la chilena Stephanie Vaquer, estrella de WWE.

La semana pasada el juzgado de Ciudad de México había declarado culpable al luchador azteca y este martes se dio a conocer la condena, una pena de 12 años y ocho meses de cárcel contra Reyes.

Sin embargo, la condena efectiva será de 10 años y ocho meses, debido al tiempo que cumplió en prisión preventiva durante el caso.

Los hechos del caso se remontan al 2 de marzo de 2023, cuando Reyes atacó violentamente a Vaquer, golpeándola contra una pared y provocándole lesiones cervicales.

Vaquer realizó la denuncia y el agresor permaneció detenido, cumpliendo dos años de prisión preventiva, aunque en 2025 obtuvo una libertad condicional que expiró la semana pasada, cuando fue declarado culpable.

La fiscalía de Ciudad de México determinó que este ataque contra Vaquer fue un intento de femicidio, ya que Reyes puso en riesgo la vida de la luchadora chilena.

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