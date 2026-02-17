Síguenos:
Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

NBA: El All Star Game de Los Angeles fue el más visto desde 2011 tras el cambio de formato

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El promedio de 8.8 millones de espectadores respaldó la apuesta de la NBA por elevar la competitividad con un cruce entre equipos estadounidenses y uno internacional.

El renovado All Star Game de la NBA, disputado en el Intuit Dome de Los Angeles, se convirtió en la edición más vista del evento desde 2011. Según informó la liga en un comunicado, el cambio de formato, que incluyó un enfrentamiento entre estrellas de Estados Unidos y del "Resto del Mundo", capturó la atención de los fanáticos tras años de críticas por la falta de intensidad.

La cadena NBC registró un promedio de 8.8 millones de espectadores, de acuerdo con los datos de Nielsen y Adone Analytics compartidos por la organización. Estas cifras confirmaron que la estrategia de la liga logró aumentar el nivel competitivo y el compromiso de los protagonistas, elementos que habían decaído en las temporadas anteriores.

El evento de este año presentó una suerte de "mini-mundial" con tres escuadras: dos formadas por jugadores estadounidenses, denominadas Team Stripes y Team Stars, y un tercer conjunto integrado exclusivamente por figuras internacionales, el Team World.

En lo deportivo, el triunfo fue para el Team Stars. El equipo ganador estuvo compuesto por figuras como Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey, quienes se impusieron en la casa de Clippers.

