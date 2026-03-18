[VIDEO] Jugador de la NBA intentó hacer un bloqueo con su zapatilla

Pese a que sigue siendo la liga de baloncesto más importante del mundo, la NBA sigue sumando detractores por algunas acciones circenses y alejadas del reglamento.

Una de ellas ocurrió la noche de ayer martes cuando el base de Oklahoma City Thunder Alex Caruso vio caer su zapatilla y en su intento por defender, buscó bloquear un tiro rival con el mismo implemento.

Mira acá el registro