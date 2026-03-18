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[VIDEO] Jugador de la NBA intentó hacer un bloqueo con su zapatilla
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Alex Caruso había perdido su prenda y provocó un circense momento.
Alex Caruso había perdido su prenda y provocó un circense momento.
Pese a que sigue siendo la liga de baloncesto más importante del mundo, la NBA sigue sumando detractores por algunas acciones circenses y alejadas del reglamento.
Una de ellas ocurrió la noche de ayer martes cuando el base de Oklahoma City Thunder Alex Caruso vio caer su zapatilla y en su intento por defender, buscó bloquear un tiro rival con el mismo implemento.
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