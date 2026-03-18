Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.1°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

[VIDEO] Jugador de la NBA intentó hacer un bloqueo con su zapatilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Alex Caruso había perdido su prenda y provocó un circense momento.

[VIDEO] Jugador de la NBA intentó hacer un bloqueo con su zapatilla
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pese a que sigue siendo la liga de baloncesto más importante del mundo, la NBA sigue sumando detractores por algunas acciones circenses y alejadas del reglamento.

Una de ellas ocurrió la noche de ayer martes cuando el base de Oklahoma City Thunder Alex Caruso vio caer su zapatilla y en su intento por defender, buscó bloquear un tiro rival con el mismo implemento.

Mira acá el registro

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada