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Tópicos: País | Región del Biobío

Adolescente de 16 años fue asesinado a balazos en su vivienda en Chiguayante

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un grupo de sujetos llegó hasta el domicilio de la víctima, en la población Nuevo Amanecer, y disparó en reiteradas ocasiones hacia el inmueble.

El joven fue trasladado por sus familiares hasta el SAR de la comuna, donde se constató su fallecimiento.

Adolescente de 16 años fue asesinado a balazos en su vivienda en Chiguayante
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Un adolescente de 16 años murió baleado durante la madrugada de este sábado en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío.

Según los primeros antecedentes, el ataque ocurrió cerca de la medianoche, cuando un grupo de sujetos llegó hasta el domicilio de la víctima y efectuó una serie de disparos hacia el interior del inmueble.

El comisario Cristóbal Ramírez, de la Brigada de Homicidios de la PDI, comentó que, con los antecedentes recopilados, "se logró establecer que, alrededor de la medianoche de ayer, un grupo de personas llegó hasta el domicilio de la víctima en la población Nuevo Amanecer de Chiguayante, donde realizaron un gran número de disparos hacia el interior del inmueble, resultando fallecido el menor de edad".

Tras el ataque, el adolescente fue auxiliado por sus familiares, quienes lo trasladaron hasta el SAR de Chiguayante, donde se constató su fallecimiento.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Laboratorio de Criminalística realizó diligencias en el sitio para esclarecer la dinámica del crimen.

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