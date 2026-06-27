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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Baja en la UC: Clemente Montes sufrió lesión y requirió ser operado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La primera proyección del club apuntó a algunas semanas de recuperación.

Baja en la UC: Clemente Montes sufrió lesión y requirió ser operado
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A través de sus canales oficiales en redes sociales, Universidad Católica informó que el delantero Clemente Montes sufrió una lesión, siendo baja al menos para los próximos partidos de Copa Chile.

En el escrito oficial, los "cruzados" indicaron que Montes "sufrió una lesión en el pie derecho la que implicará una intervención quirúrgica poco invasiva", la cual ya se realizó durante la mañana de este sábado en la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo.

"Los plazos de recuperación se estiman en algunas semanas y serán comunicados oportunamente", indicó el club de forma preliminar.

Con aquel pronóstico, Montes además del partido de esta tarde contra San Luis (20:00 horas) se perderá los choques con Everton el martes 30 de junio y con Deportes Copiapó el sábado 4 de julio.

Cabe recordar que la acción de la Liga de Primera volverá el fin de semana del 26 de julio, tras la finalización del Mundial 2026.

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