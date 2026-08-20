Estados Unidos anunció nómina para el duelo contra Chile en las Clasificatorias al Mundial de Baloncesto
El equipo tendrá cuatro debutantes y será dirigido por Terry Stotts.
El partido será el 27 de agosto en el Parque Estadio Nacional.
El equipo tendrá cuatro debutantes y será dirigido por Terry Stotts.
El partido será el 27 de agosto en el Parque Estadio Nacional.
La selección de Estados Unidos anunció su nómina de 12 jugadores para la ventana FIBA de agosto, en donde enfrentará a Chile y Colombia en las Clasificatorias para el Mundial de Baloncesto 2027.
Ocho integrantes del equipo juegan fuera de Estados Unidos, destacando Mike James, figura de AS Mónaco en Francia y la Euroliga.
Además, cuatro de los seleccionados jugarán por primera vez con la selección estadounidense.
El será dirigido por Terry Stotts, exentrenador de Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazers, quien, además, fue asistente de Steve Kerr en Golden State Warriors hasta el pasado mes de mayo.
Chile enfrentará a esta selección de Estados Unidos el 27 de agosto en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, a las 19:10 horas (23:10 GMT); mientras que el lunes 31 visitará a República Dominicana en Santo Domingo.
Estados Unidos, por su lado, después de la visita a Chile, enfrentará a Colombia ese mismo 31 de agosto, en Washington.
Revisa la nómina de Estados Unidos: