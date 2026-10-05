"Tiene que haber dolores": Ministro Mas respaldó recortes presupuestarios y priorización de gasto

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió este lunes la expansión del 1,5% contemplada en el proyecto de Presupuesto para el próximo año, al tiempo que detalló el despliegue del plan de contingencia laboral con el que el Ejecutivo busca mitigar las cifras de desocupación nacional en un escenario de estrechez fiscal.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado argumentó que "dentro de las limitaciones que teníamos por todos los desequilibrios fiscales, crecer un 1,5% el Presupuesto yo creo que es una buena noticia, sobre todo porque antes íbamos entre 0 y 1".

Según detalló la autoridad, ese objetivo fue cambiado luego que el Presidente José Antonio Kast instara "a poner medio punto más (de crecimiento), sobre todo en los temas que a los chilenos más le importan, que son empleo, crecimiento y actividad económica".

"Entonces, yo me quedaría con esa mirada general: es un presupuesto que, dentro de las condiciones, es un presupuesto que logra crecer", destacó.

Priorización de partidas y debate por recortes escolares

Consultado respecto a los ajustes presupuestarios y las dudas sobre programas educativos como "Yo elijo mi PC", cuyo recorte ha generado críticas transversales, Mas reconoció que la contención fiscal obligará a asumir costos sectoriales para priorizar ejes estratégicos.

"Claro que tiene que haber dolores. Si para crecer un 1,5% en promedio hay carteras que van a tener recortes y hay foco en todo lo que hemos escuchado: que es niñez, que es seguridad, que es crecimiento (...) Yo no me quedaría solo con esa partida. La verdad que es un presupuesto mucho más amplio, que abarca miles de partidas. Yo esperaría tener la visión completa", puntualizó la autoridad.

El secretario de Estado desestimó una supuesta desconexión gubernamental y aseguró que el foco de la administración continúa centrado en la reactivación económica. (FOTO: Mineduc)

Plan de contingencia

Respecto al desempleo -instalado en 9,6% a nivel general y sobre los dos dígitos en mujeres-, el biministro destacó los instrumentos del programa puente para dinamizar el mercado laboral mientras maduran las reformas estructurales, acusando que "el tapón de la inversión que hubo ayer es el desempleo hoy".

Por esto, destacó que el Ejecutivo avance con una propuesta de "100 mil puestos de trabajo con 'Chile Despega', que son 1.300 millones de dólares (de inversión)", además de "inyectar recursos en Sence, porque funcionó bastante bien en la primera etapa; hoy son prácticamente 90 mil millones".

Asimismo, dio cuenta que "metemos (recursos) nuevamente en Subdere, lo que nos permite más de 800 proyectos a lo largo de Chile", propuestas que -aseguró- son un aporte para la "cruzada por el empleo" que impulsa el Gobierno.

El biministro de Economía y Minería respaldó el proyecto presupuestario del Ejecutivo ante las críticas por recortes sociales. (FOTO: ATON)

Mas descartó recesión minera

Por otra parte, Mas descartó que la industria minera atraviese por una recesión tras el histórico desplome de 17,4% registrado en agosto, argumentando que el bache productivo responde a una sumatoria de eventos operacionales y climáticos transitorios que conviven con un nivel récord de utilidades e inversión en el sector.

En conversación con Cooperativa, Mas admitió que "la minería está viviendo una baja producción que es histórica, efectivamente, pero por otro lado probablemente este sea el año que tengan más utilidades y que le entreguen más recursos al Fisco".

"Es una contradicción bien increíble. ¿Y por qué tiene la baja producción? Por distintos factores (...) Hay mantenciones que no se habían hecho y se deciden hacer hoy; este año se suman algunos factores climáticos, estuvimos cerrados algunos días; las leyes (minerales) van bajando y hay algunas minas en particular que justo entraron en explotación en sectores donde tenían muy bajas leyes; El Teniente, que decidimos cerrarlo por seguridad en un nivel. Es una suma de factores que son puntuales, esto no es para siempre".

Pese a la contracción interanual del 17,4% que golpeó al Imacec de agosto, el titular de Minería descartó una crisis estructural en el rubro extractivo. (FOTO: Codelco)

Pese a las dificultades, la autoridad aseguró que "esto va a tener un retorno: lo que dice Cochilco para el próximo año es que está esperando un aumento de la producción. Este año vamos a terminar con un poquito arriba de los cinco millones de toneladas, no mucho por arriba, y el próximo año se estima un aumento relevante, de al menos unas 300 mil toneladas".

Frente a los análisis técnicos y académicos que han sugerido un estancamiento en los yacimientos nacionales, Mas indicó que "la inversión hoy día es récord, es otra contradicción. La cantidad de proyectos que están entrando a evaluación ambiental es impresionante (...) la minería hoy está muy activa aprovechando los precios en todos los metales. Esperamos que ese aumento de inversión tenga pronto un correlato en el empleo".

"Una pyme nace muerta si el permiso tarda 280 días

En tanto, Mas adelantó los principales ejes del paquete legislativo ProPyme que el Ejecutivo presentará con motivo de la Semana de la Pyme, alertando sobre la urgente necesidad de reducir la permisología y el ahogo financiero que sufren los emprendedores en Chile.

"Los grandes dolores de la pyme son: uno, los impuestos; hoy día están pagando un régimen de 12,5% y su preocupación era que esto subiera al 27%, eso lo comprometimos y no va a ocurrir. Lo comprometimos con el Presidente y con varias agrupaciones de pymes hace un tiempo atrás. El pago a 30 días es un dolor grande, estamos tratando de fortificarlo", puntualizó el secretario de Estado.

Mas apuntó contra las trabas burocráticas del Estado y advirtió que "si el permiso se demora 280 días, esa pyme nace muerta: te comiste todo el capital de trabajo y pasas a la informalidad". (FOTO: ATON)

Mas graficó con preocupación cómo los extensos plazos regulatorios y la burocracia de los servicios públicos terminan empujando a los negocios hacia la quiebra temprana o la informalidad, afirmando que "si el permiso se demora 280 días, esa pyme nace muerta: te comiste todo el capital de trabajo y pasas a la informalidad... Si Impuestos Internos se demora en entregarle facturas, esa pyme nace muerta".

"Hay que ser empáticos, por eso hemos tenido mucha conversación, mucha calle, escuchando dónde están los dolores y ahí hay otro dolor que es bien relevante. Hay algunos permisos, por ejemplo, los de alcohol o algunos permisos de salud, que también se demoran muchísimo y depende de en qué región se soliciten. Eso tenemos que igualar la cancha para facilitarle la vida a las pymes", puntualizó el titular de Economía.