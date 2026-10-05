Fiscal explica cómo funciona el Primer Comando de la Capital: "Es más grande que el Tren de Aragua"

El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, explicó en Cooperativa cómo funciona el Primer Comando de la Capital (PCC), considerada una de los grupos criminales más grandes de Brasil, luego de la formalización de 19 presuntos integrantes de una célula que operaba en Chile.

El persecutor destacó el trabajo de la Policía de Investigaciones y la colaboración del fiscal Yans Escobar para "desbaratar una organización como el PCC, que es mucho más potente, mucho más violenta y mucho más grande que el Tren de Aragua".

"El PCC está desde el 2019 en un proceso de extensión transnacional y, por lo tanto, buscando presencia en distintos países. Aquí (en Chile) está invirtiendo en lo que viene. Recodemos que vamos a tener el corredor bioceánico en un par de años más y, por lo tanto, adelante adelantarse a eso no es malo", precisó.

Barros detalló que son al menos unas 30 personas en Chile que están involucradas con la organización brasileña: "Es bien distinto a cuando uno habla del Tren de Aragua, el PCC es muy tradicional, muy jerarquizada, muy a la antigua. Nace en el sistema carcelario allá en el año 1991 en Brasil, con tremendas muertes y empieza a extenderse en Brasil y después en el exterior".

"Tienen un sistema de funcionamiento a nivel mundial donde tienen un estatuto, una serie de articulados donde la persona se compromete y asume ciertas obligaciones que tiene que seguir, y eso está por escrito. No es que a nosotros se nos ocurra", explicó.

En ese sentido, expuso que la organización "tienen un sistema de registro de socios, por decirlo de cierta manera, vale decir, usted ingresa por un proceso que se llama bautismo, donde es presentado por personas que ya tienen ciertos años dentro, lo juramentan, y a usted se le asigna un código donde están todos sus datos: desde el nombre, apodo, sistema carcelario por los que ha transitado, los familiares, delitos que comete. Lo que piden es que en un 100% usted no tenga ingresos legales incluso, o sea, que sea parte del a criminalidad".

"Nosotros recibimos algunas fichas que ya venían con personas bautizadas en Chile desde un procedimiento que se hizo entre el 2021 y 2022 en Paraguay, que lo hace el estado de Sao Paulo en la triple frontera", apuntó, agregando que el "bautizo" se realiza de forma telemática porque "los líderes de toda esta organización están en las cárceles".

El persecutor planteó que "el PCC lo que busca dentro de toda su estructura criminal es tener un Estado paralelo. Ellos tienen sus propias leyes, se rigen por sus estatutos y tratan de ser un Estado dentro de los otros Estados y tener su propio sistema".

Asimismo, señaló que están dedicados a "una diversidad de delitos: originalmente se dedicaron al tráfico de drogas, al robo a instituciones financieras o camiones de seguridad, al atentado en contra de autoridades públicas, homicidios a funcionarios públicos y secuestros también. Están principalmente ahora abogados a lo que es el tráfico internacional hacia Europa del Este, de acuerdo a las últimas informaciones que hemos recibido, asociados en este caso con la mafia albanesa en lo que es la distribución".

"La probidad es fundamental en el sistema carcelario"

Barros hizo un hincapié en la importancia de la probidad en las cárceles para evitar la proliferación de agrupaciones criminales desde el interior de estas. Todo esto, en marco -además- de la detención de un líder de Gendarmería, Alex Vega, por su presunta participación en una red de corrupción.

"La probidad tiene que ser fundamental en el sistema carcelario, porque una de las formas que tiene la delincuencia, la más importante, es infiltrar al sistema público, porque por ahí es como entra", enfatizó.

"La corrupción es como el agua, cuando usted la tira en el cemento, dice uno que no va a pasar nada, pero el agua busca hasta que va a entrar por algún lugar. Y en las cárceles usted está todo el día ahí buscando cómo escaparse o cómo tratar de tener beneficios que no le corresponden tener, y eso es a través de la corrupción del funcionario que está más cerca", agregó.

Caso Ojeda: Pudimos acreditar el secuestro con homicidio

Por otro lado, el persecutor abordó el primer veredicto condenatorio contra uno de los imputados por el secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y su presunta hipótesis política: "Lo que dice es que no hay ninguna línea que no sea una línea política y que es altamente probable que así sea. Pero no se rindió prueba para acreditar que era un hecho político".

"Eso tiene una razón muy lógica: nosotros no fuimos a rendir prueba para eso, porque de lo que estamos hablando era de un imputado, que fue el primero que logramos extraditar desde Costa Rica, y que él solo fue formalizado ni siquiera por asociación criminal, sino que fue formalizado por secuestro con homicidio, porque en ese momento lo que teníamos era solamente eso. Y cuando nosotros pedimos la extradición quedamos amarrados a esos cargos", afirmó.

De todas formas, destacó que "el veredicto es extraordinario, porque la gran pelea de toda la defensa y de los otros defensores con los que uno conversa, era que solo se iba a acreditar un delito de secuestro, pero acreditamos el delito de secuestro con homicidio. Y eso yo creo que es una tremenda ganancia que hemos tenido porque además nos muestra luces para lo que viene en los otros casos".

El próximo 20 de octubre iniciará la formalización de otros 18 imputados, entre los que se encuentran los líderes del Tren de Aragua en Sudamérica y en Chile:"Ahí es donde está el rol político que hay en este caso en particular. Ahora, para nosotros fue súper importante que el tribunal dijera que, agotadas todas las líneas que se hicieron, es una línea altamente probable que sea político y no de otra naturaleza si no hay otra justificación, no hay otra lógica dentro de este delito", aseveró.