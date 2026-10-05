Monsalve enfrenta preparación de juicio oral: "Me sigo declarando inocente"

"Estoy tranquilo y, por supuesto, me sigo declarando inocente. Mantengo eso con mucha firmeza", afirmó este lunes el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en la antesala de la audiencia de preparación de juicio oral que enfrenta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por acusaciones de abuso sexual y violación.

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando la exautoridad del Gobierno de Gabriel Boric fue denunciada por una funcionaria de la Subsecretaría del Interior, quien acusó haber despertado sin ropa junto a él en una habitación de un hotel ubicado en calle Teatinos con Huérfanos, en Santiago Centro.

El otrora parlamentario, sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total, abandonó a primera hora su residencia ubicada en la comuna de Viña del Mar con rumbo al Centro de Justicia de la capital, donde se revisarán las pruebas y acusaciones que pesan en su contra.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicita 14 años de presidio tras dar por cerrada la investigación. (FOTO: ATON)

Al momento de salir de su vivienda en la Región de Valparaíso y antes de emprender el viaje hacia Santiago, el exfuncionario abordó brevemente a la prensa apostada en el lugar para fijar su postura procesal y defender su inocencia frente a los delitos que se le imputan.

"Les agradezco la cobertura, pero como ustedes deben comprender, por respeto a mi defensa y también al tribunal, voy a hablar cuando corresponda en el Centro de Justicia. Estoy tranquilo y, por supuesto, me sigo declarando inocente. Mantengo eso con mucha firmeza", señaló Monsalve.

El proceso judicial entra de esta manera en su etapa definitoria. El pasado 21 de agosto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó el cierre definitivo de la investigación que indaga los hechos denunciados por una funcionaria subalterna.

Con el término de la fase investigativa, el Ministerio Público solicitó una condena de 14 años de cárcel efectiva en contra de Monsalve como autor de los delitos consumados de violación y abuso sexual.