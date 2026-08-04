Este martes arranca la venta de entradas para ver a la Roja de baloncesto ante Bahamas y EE.UU.

Santiago se prepara para una verdadera fiesta del baloncesto internacional y los hinchas ya pueden asegurar su presencia dado que a partir de las 12:00 horas de este martes 4 de agosto, se abrirá oficialmente la venta de entradas para los esperados partidos de la selección chilena ante Bahamas y Estados Unidos.

Los tickets podrán ser adquiridos exclusivamente a través del sistema Passline, para una doble fecha de alta exigencia que se disputará en el Edificio de los Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

El primer desafío para la "Roja cestera" será el sábado 22 de agosto, cuando enfrente en un atractivo partido amistoso internacional a la selección de Bahamas, duelo ideal para medir fuerzas en la previa de la competencia oficial.

En tanto, el plato fuerte de la jornada se vivirá el jueves 27 de agosto, a las 19:10 horas, momento en que Chile recibirá a la poderosa selección de Estados Unidos, en un compromiso crucial válido por los Clasificatorios a la Copa del Mundo Qatar 2027.

Debido a la relevancia de los rivales y el aforo del recinto, se espera una alta demanda de boletos, por lo que desde la organización recomiendan a los fanáticos adquirir sus entradas con anticipación a partir de este mediodía.

Datos del proceso de venta

¿Cuándo? Hoy, martes 4 de agosto, desde las 12:00 horas.

¿Dónde comprar? A través de Passline.com.