﻿CNC defiende estatuto laboral del turismo: "Nadie va a trabajar más ni menos"

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, volvió a salir en defensa del estatuto laboral del turismo, que el Gobierno impulsa como parte de su agenda de reactivación laboral, y significaría extender hasta 52 semanas el periodo de referencia para calcular el promedio de una jornada laboral ordinaria.

Frente a parlamentarios que advierten que mayor flexibilidad puede derivar en mayor precarización, el líder gremial insistió en El Diario de Cooperativa: "Llamaría al mundo político a terminar con los prejuicios (...) Siempre es importante aclarar a qué apunta (la propuesta): es flexibilidad".

"Nadie va a trabajar más ni menos, y la empresa tampoco va a gastar más ni menos, sino que se van a adaptar los horarios de trabajo en función de lo que pasa con el turismo. Entonces, en la medida que podamos lograr acuerdo con los trabajadores, sería un ganar-ganar", aseguró.

A la vez, observó que "el turismo es uno de los sectores que emplea a muchísimas mujeres: por ejemplo, una señora que pueda tener una actividad en un mes más va a lograr adelantar los tiempos de trabajo antes, liberando el espacio de su agenda durante un mes. Entonces, se puede planificar y programar: tanto el trabajador como el empleador pueden planificarse de buena forma".

En cuanto al panorama actual del empleo, Pakomio relevó que "enfrentamos aún un escenario de altos costos laborales, de menor productividad e incertidumbre regulatoria, (y esto último) se ha generado producto de las regulaciones concentradas en los últimos tres años", mencionando como ejemplo la Ley de 40 Horas Semanales.

"Al menos para nuestro sector, ha sido muy difícil poder implementarlas de buena forma, porque tampoco hubo capacitación o asesoría para aquello. Me toca conversar con muchas pymes, con este comercio de barrio, que me comentan lo difícil que ha sido implementar 40 Horas, porque no saben cómo hacerlo", advirtió.