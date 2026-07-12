Juan Manuel Córdoba y el histórico paso de Chile en las Clasificatorias al Mundial: "Cada partido va a ser para crecer"

La selección chilena de baloncesto abrochó una importante clasificación a la segunda ronda de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027, y tras las trascendentales victorias como visitante ante Colombia y Venezuela, el head coach nacional, Juan Manuel Córdoba, analizó en diálogo con Cooperativa Deportes el presente del equipo y el exigente camino que se avecina.

El estratega nacional valoró el desempeño del plantel, especialmente considerando las dificultades para conformar la escuadra en la fase previa. "Es un hecho histórico poder clasificar a la segunda instancia y con reales posibilidades de pelear. Además, clasificar ganando de visita es algo no muy habitual para el básquetbol chileno", apuntó Córdoba.

En esa línea, el director técnico destacó el valor de superar a rivales directos pese a las complicaciones físicas: "Le ganamos a una gran selección de Colombia, que estaba con su equipo completo. Nosotros, en cambio, tuvimos ausencias en los seis partidos, con jugadores importantes lesionados. Por eso, el esfuerzo y el sacrificio de los muchachos ha sido el doble".

En la siguiente etapa, el panorama asoma complejo para el combinado nacional, ya que deberá medirse ante importantes potencias continentales y mundiales. Chile compartirá grupo con Estados Unidos (número uno del mundo y actual campeón olímpico), República Dominicana y México, escuadras con constante roce internacional.

"Ahora vienen palabras mayores. Sabemos lo difícil que es, pero también conocemos las posibilidades con las que contamos. México, por ejemplo, está solo un punto por encima de nosotros en la tabla. Cada partido para nosotros va a ser un aprendizaje, pero vamos con toda la ilusión de pelear ese séptimo cupo al Mundial", sostuvo el adiestrador.

Respecto al plantel, Córdoba valoró el retorno del capitán Sebastián Herrera (Paris Basketball de la Euroliga), aunque recalcó la fuerza del grupo por sobre las individualidades: "Sebastián aporta mucha jerarquía dentro y fuera de la cancha, pero este es un deporte colectivo. Venimos creciendo y dando muestras de que vamos avanzando, pese a que todavía tenemos pocos jugadores en el extranjero de nivel internacional".

Finalmente, el DT nacional hizo hincapié en que para dar un salto de calidad en esta fase decisiva se requerirá el compromiso de todos los estamentos. "Ojalá podamos contar con nuestro mejor equipo posible. La Federación, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y los patrocinadores privados tendremos que hacer un esfuerzo para asegurar una buena preparación. Si queremos competir a este nivel, todos tendremos que esforzarnos un poco más", concluyó.