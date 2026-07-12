Criteria: Aprobación de Presidente Kast cayó al 32%, su nivel más bajo

La encuesta Criteria difundida este domingo arrojó que la aprobación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast bajó al 32% (-3 puntos), la cifra más baja registrada desde que comenzó su mandato.

Misma situación ocurre con su desaprobación, la cual aumentó dos puntos desde la última medición y alcanzando su cifra más alta desde el 15 de marzo, con un 55%.

Al mismo tiempo, todos los atributos del Mandatario vieron una disminución desde su última medición en mayo: "Trabajador" sigue siendo el más reconocido (51%), seguido de "directo, va de frente" (48%) y "competente" (46%).

El mayor retroceso se observa en "es el líder que Chile necesita" (-8 pts) pasando de 42% a 34%.

Mientras tanto, respecto a la gestión del Gobierno, esta también experimenta bajas. Las más altas se encuentran en la capacidad para hacer crecer la economía (48% y -6 pts) y de dar seguridad al país (42% y 6 pts), seguido por su capacidad de enfrentarse a la delincuencia (39% y - 5 pts).

El respaldo al Gobierno bajó tres puntos, situándose solamente en un 32%. (Foto: ATON)

Situación de la megarreforma

Respecto del proyecto de megarreforma, un 37% (-1 pts) considera que sus efectos serán más bien positivos para el país. La percepción negativa registró un aumento a un 35% (+ 2pts). Por su parte, el grupo que no tiene una postura definida al respecto disminuyó a un 28% (-1pt).

Sobre la percepción de quiénes serían los principales beneficiarios de la ley, una mayoría de los encuestados sigue pensando que la iniciativa beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos, con un 47% (-1 pt).

En contraste, quienes creen que la ley apunta principalmente a la creación de empleos aumentó en dos puntos respecto a su última medición, situándose en un 35%. En tanto, el grupo que no se identifica con ninguna de estas dos posturas disminuyó en sólo un punto a 18%.