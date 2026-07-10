Suzuki retiró del mercado chileno cuatro de sus modelos más vendidos

Suzuki concretó esta semana la salida del mercado chileno los modelos Baleno, S-Presso y Grand Vitara de su portafolio oficial, una decisión que se suma a la reciente despedida del Jimny de cinco puertas.

Este movimiento responde a la vigencia de la normativa de emisiones Euro 6c y al agotamiento del stock preinscrito antes de enero pasado, reduciendo la oferta de la firma japonesa en el país a solo ocho integrantes tras la eliminación de estos pilares de volumen.

La industria automotriz nacional enfrenta una transformación por estándares ambientales más estrictos.

El Baleno deja el mercado nacional pese a liderar las ventas de pasajeros durante el ciclo pasado con miles de unidades. (FOTO: Suzuki)

La salida de estos vehículos no solo implica un cambio en el listado de precios, sino la desaparición de productos que dominaban sus respectivas categorías en términos de preferencias y ventas masivas.

El adiós del líder: Suzuki Baleno

La baja más sensible para la marca es, sin duda, la del Baleno. El hatchback de segmento B se había consolidado como la opción predilecta de las familias chilenas por su equilibrio entre habitabilidad y costo de mantenimiento.

Su salida resulta paradójica dado el éxito arrollador que registró hasta el último minuto: En 2025, fue el auto de pasajeros más vendido en Chile, con 5.837 unidades comercializadas, según consignó Rutamotor.

S-Presso: El fin de un referente urbano

El S-Presso, conocido popularmente por su diseño de "SUV pequeño", también deja de comercializarse.

Desde su introducción en 2020, este modelo importado desde India se convirtió en una herramienta clave para la movilidad urbana y el trabajo en aplicaciones de transporte gracias a su eficiencia.

La salida del S-Presso significa el fin de una opción económica con alto rendimiento de combustible para conductores urbanos. (FOTO: Suzuki)

En el caso del Grand Vitara, su salida parece ser menos un tema normativo y más una decisión de posicionamiento estratégico. El SUV microhíbrido (MHEV), que apenas llevaba tres temporadas en el mercado, cede su lugar para evitar solapamientos con las nuevas apuestas de la marca, como el Across.

El Grand Vitara finaliza su etapa comercial para permitir un reordenamiento estratégico dentro del segmento de los SUV. (FOTO: Suzuki)

Con este ajuste masivo, Suzuki inicia una nueva etapa en Chile.

La llegada del eVitara, su primer SUV 100% eléctrico, marca el norte de una oferta que ahora se concentra en modelos como el Swift, Fronx y Celerio, adaptándose a las exigencias de la Ley de Eficiencia Energética y los nuevos estándares de consumo.