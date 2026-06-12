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Tópicos: Deportes | Balonmano | Chilenos

Balonmano: Rodrigo Salinas fue anunciado como refuerzo de Cajasol Sevilla Proin

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El lateral chileno continuará su carrera en la Liga Asobal tras nueve temporadas en Bidasoa Irún.

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El lateral derecho chileno Rodrigo Salinas fue anunciado como nuevo refuerzo de Cajasol Sevilla Proin, club recién ascendido a la Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano español.

El jugador nacional, de 37 años, llega procedente de Bidasoa Irún, equipo en el que permaneció durante nueve temporadas, y firmó por una campaña con el elenco sevillano.

Salinas, internacional con Chile y medallista en las cuatro últimas ediciones de los Juegos Panamericanos, cuenta con una extensa trayectoria en España, además de pasos por Rumanía y Francia.

El zurdo viñamarino viene de marcar un centenar de goles en la última temporada de la Asobal, con una eficacia de lanzamiento superior al 60 por ciento.

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