Balonmano: Rodrigo Salinas fue anunciado como refuerzo de Cajasol Sevilla Proin
El lateral chileno continuará su carrera en la Liga Asobal tras nueve temporadas en Bidasoa Irún.
El lateral chileno continuará su carrera en la Liga Asobal tras nueve temporadas en Bidasoa Irún.
El lateral derecho chileno Rodrigo Salinas fue anunciado como nuevo refuerzo de Cajasol Sevilla Proin, club recién ascendido a la Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano español.
El jugador nacional, de 37 años, llega procedente de Bidasoa Irún, equipo en el que permaneció durante nueve temporadas, y firmó por una campaña con el elenco sevillano.
Salinas, internacional con Chile y medallista en las cuatro últimas ediciones de los Juegos Panamericanos, cuenta con una extensa trayectoria en España, además de pasos por Rumanía y Francia.
El zurdo viñamarino viene de marcar un centenar de goles en la última temporada de la Asobal, con una eficacia de lanzamiento superior al 60 por ciento.