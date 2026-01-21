Síguenos:
Tópicos: Deportes | Balonmano | Chilenos

Chile sufrió ante Brasil su primera caída en el clasificatorio al Mundial de Balonmano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección chilena marcha tercera en el proceso que da cuatro cupos a la cita planetaria.

La selección chilena perdió por 34-21 ante Brasil este miércoles en Asunción, en la tercera jornada del Campeonato Sur y Centroamericano de Balonmano, que da cuatro cupos al Mundial de Alemania 2027.

Los brasileños, grandes favoritos y cuartofinalistas en el último mundial, impusieron su jerarquía, quedando líderes de la clasificación, con seis puntos.

Chile, por su parte, sufrió su primera derrota en el certamen y quedó en el tercer puesto, con cuatro unidades, a la espera del duelo que protagonizarán Argentina y Uruguay, que ocupan la segunda y cuarta plaza en la tabla.

El equipo nacional tendrá descanso este jueves y el viernes afrontará el penúltimo partido del clasificatorio, ante Argentina, un duelo clave para conseguir un pasaje al mundial.

