Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Boxeo | Boxeo internacional

Asociación Mundial de Boxeo sacó a Jake Paul de su ránking tras derrota ante Anthony Joshua

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El youtuber estaba en la clasificación de peso crucero.

Asociación Mundial de Boxeo sacó a Jake Paul de su ránking tras derrota ante Anthony Joshua
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) sacó de su ranking de peso crucero al youtuber Jake Paul, tras la derrota que sufrió por TKO ante el británico Anthony Joshua el pasado 19 de diciembre.

La presencia de Paul en el ranking de las 200 libras había generado muchas críticas entre los aficionados del boxeo, aunque su inclusión fue bastante efímera, quedando fuera de la clasificación de los 15 primeros en el inicio de 2026.

Paul había ingresado al ranking de los 15 mejores boxeadores peso crucero de la AMB tras la victoria que tuvo en junio ante Julio César Chávez Jr., pero deberá volver a tener victorias en combates oficiales si quiere volver a dicho ranking.

Del mismo modo, esta decisión aleja a Jake Paul de peleas a corto plazo por el cinturón crucero de la AMB, ya que debe lograr triunfos en peleas oficiales si quiere volver a meterse en el ranking.

Actualmente, el campeón crucero de la AMB es el mexicano Gilberto Ramírez Sánchez.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada