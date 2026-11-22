Carlos "The Prince "Cruzat se convirtió en el nuevo campeón mundial juvenil peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) al derrotar a Erick Ronaldo por nocaut técnico en el sexto asalto, en el combate estelar de SCL Fight Night II.

El chileno mostró solidez en su boxeo, respaldado por una buena preparación y condición física. Supo medir a su rival durante el combate y elegir los momentos para atacar, hasta conseguir el nocaut técnico en el sexto asalto, cuando ya se había consolidado como claro dominador de la pelea.

Cruzat resolvió el combate antes del límite y se quedó con la corona mundial juvenil de su categoría, cerrando con un triunfo chileno el programa profesional de SCL Fight Night II.

La segunda edición de SCL Fight Night se realizó con público completo en la Explanada Grecia del Parque Estadio Nacional. La música y el ambiente acompañaron una jornada de boxeo al aire libre que comenzó con los combates amateur y continuó con cuatro enfrentamientos profesionales.