La aprobación del Presidente José Antonio Kast aumentó en cinco puntos porcentuales y llegó al 23% luego de fuertes caídas registradas en las últimas semanas, reveló la reciente encuesta Criteria, publicada este domingo.

El muestreo se realizó entre el 19 y 20 de noviembre a través de un panel online, que reunió 802 casos, entre mujeres y hombres de 18 o más años, de niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país.

El sondeo arrojó que la desaprobación del Mandatario disminuyó en 4 puntos porcentuales respecto a la medición anterior y se ubicó en un 68%, mientras que un 9% declaró no saber qué responder (-1%).

Respecto a la evaluación del Gabinete, los ministros mejor evaluados son Iván Poduje (Vivienda) y May Chomali (Salud), con 48% cada uno, y la titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot, con 44%.

En contraste, entre los peores evaluados se encuentra el titular de Justicia, Fernando Rabat (73% de desaprobación), su par de Hacienda, Jorge Quiroz (70%), y el ministro del Trabajo, Tomás Rau (57%).

Urgencias ciudadanas

En cuanto a las prioridades ciudadanas, la encuesta mostró que las urgencias se concentran en materia económica y seguridad: el alza del costo de la vida lidera las preocupaciones (52%), seguida por la falta de empleo (43%) y la delincuencia (42%).

También aparece el estancamiento económico (31%), el narcotráfico y crimen organizado (28%) y la corrupción (22%).

Asimismo, los resultados del estudio indicaron que la visión sobre la situación actual del país es predominantemente negativa: la frase "Chile está peor" es la más repetida (22%), seguida por el alza del costo de la vida e inflación (14%) y la idea de que el Gobierno es incapaz (13%).

Finalmente, un 46% de los encuestados se inclinó por un crecimiento económico y sostenido (-2% respecto a junio de 2025) para mejorar la calidad de vida; un 28% optó por la igualdad social y una distribución más equitativa (+3%), y el 26% se ubicó en una posición neutra.