San Marcos de Arica se acercó a las semifinales de la Liguilla del Ascenso, tras conseguir un friccionado triunfo por 2-0 sobre Magallanes en el "Carlos Dittborn", en un partido en donde hubo tres expulsados.

Los nortinos abrieron la cuenta en el minuto 12 con gol de Camilo Melivilú y sostuvo la ventaja en un compromiso parejo, que se descontroló en la segunda parte.

En el minuto 78, Alonso Walters le pegó un planchazo a Cristóbal Guerra y la acción no fue sancionada por el árbitro Rodrigo Farías. El defensa de San Marcos reaccionó de mala manera y le pegó un pechazo al jugador de San Luis, una acción que fue castigada de inmediato con tarjeta roja.

La acción calentó los ánimos en el "Carlos Dittborn" y ambos equipos estuvieron a punto de irse a los golpes; y el árbitro finalmente terminó expulsando a Walters, pero con doble amarilla (80').

Una vez se reanudó el juego, San Marcos continuó controlando y encontró el segundo tanto, un autogol de Jeremías James tras un remate de Guillermo Cubillos (90').

Finalmente, en el tiempo agregado, los ariqueños tuvieron otro tanto, de Alfredo Abalos, pero fue invalidado por fuera de juego detectado en el VAR; y Magallanes terminó con otro expulsado, Milton Alegre, por una jugada peligrosa (90+12').

La revancha entre San Marcos y Magallanes se jugará el sábado 28 de noviembre en San Bernardo, y el ganador de esta llave enfrentará en semifinales a San Luis de Quillota, que avanzó directo por su condición de segundo lugar en la tabla general, después de haber perdido la final con Cobreloa.