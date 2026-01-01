"Sin test no hay pelea": La drástica medida de World Boxing que rige desde este 2026

El boxeo mundial amaneció este jueves con un cambio reglamentario histórico. World Boxing (WB), la federación internacional reconocida por el Comité Olímpico Internacional, comenzó a aplicar desde este 1 de enero la obligación para los púgiles de categoría masculina de someterse a exámenes de identificación de sexo como requisito intransable para competir.

La medida completó un proceso que inició el año pasado. La norma entró en vigencia para las boxeadoras el pasado 20 de agosto, de cara a los Mundiales que se realizaron en Liverpool, Reino Unido. En aquel momento, el organismo decidió dar un plazo mayor a la rama masculina, animando a las federaciones nacionales a iniciar los procesos de forma voluntaria antes de hacerlo obligatorio en este 2026.

Según el reglamento, todos los boxeadores mayores de 18 años que deseen participar en torneos visados por World Boxing debieron realizarse una prueba PCR (técnica para detectar material genético) o un examen equivalente que determine su sexo y elegibilidad.

"Cualquier atleta que no pueda proporcionar resultados certificados de la prueba de su sexo no podrá participar en ninguna competición de World Boxing", advirtió la entidad en sus estatutos, buscando "ofrecer igualdad de condiciones competitivas".

Esta determinación surgió tras las polémicas vividas en los Juegos de París, especialmente con el caso de la argelina Imane Khelif, quien ganó la medalla de oro en medio de cuestionamientos sobre su género.

Cabe recordar que World Boxing obtuvo el aval provisional del COI para organizar la competición olímpica tras la inhabilitación de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por problemas financieros y de arbitraje, posicionándose como el ente rector que busca poner orden en la disciplina.