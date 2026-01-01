Tragedia en Nigeria: Anthony Joshua dejó el hospital tras choque que costó dos vidas

El mundo del boxeo respira aliviado por la salud de Anthony Joshua, aunque lamenta una tragedia irreparable. El pugilista británico de origen nigeriano recibió el alta hospitalaria tras resultar herido el pasado lunes en un grave accidente de tráfico en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió en la autopista que conecta Lagos con Ibadan. Según los reportes policiales y testigos citados por la prensa local, el vehículo todoterreno marca Lexus en el que viajaba Joshua impactó violentamente contra un camión estacionado. El deportista iba en los asientos traseros, lo que le permitió sobrevivir, pero lamentablemente el conductor y el copiloto fallecieron en el lugar.

Gbenga Omotoso, comisionado de Información del estado de Lagos, comunicó la evolución del deportista de 36 años, quien se encontraba en el país africano tras su reciente victoria por nocaut sobre Jake Paul en diciembre pasado.

"Aunque con el corazón encogido y lleno de emociones por la pérdida de sus dos amigos íntimos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa", detalló la autoridad sobre el estado anímico y físico del excampeón mundial.

Antes de retirarse a su domicilio para continuar con el reposo, Joshua protagonizó un doloroso momento. Acompañado por su madre, se dirigió a la funeraria de Lagos para presentar sus respetos ante los cuerpos de sus amigos fallecidos y coordinar su repatriación.

Este incidente pone una pausa dramática en la carrera de Joshua, quien venía de reactivar su trayectoria profesional tras 15 meses de inactividad. En el horizonte deportivo del británico aparecía una esperada pelea contra su histórico rival, Tyson Fury, un combate que ahora queda en segundo plano mientras el boxeador se recupera del impacto físico y emocional de la tragedia.