Actualizan estado de salud de Angelo Pierattini tras accidente

Este lunes, el músico Angelo Pierattini sufrió un accidente vehicular en la ruta 68, donde fue impactado por otro automóvil.

En este contexto, el artista resultó con un hematoma en la cabeza, además de cuatro costillas fracturadas y problemas pulmonares.

Por este motivo, el integrante de Weichafe terminó en coma inducido, con el fin de desinflamar la lesión en la cabeza.

Familia de Angelo Pierattini actualiza su estado

A través de redes sociales, Begoña Olivarría, esposa del cantautor, compartió los primeros diagnósticos y pasos a seguir en la recuperación de Pierattini.

"Angelo sigue en coma inducido pero estable. Si todo sigue así, pronto podrán cortar los sedantes e ir despertando poco a poco. Es un proceso que tarda días, hay que tener paciencia", escribió en su cuenta de Instagram.

En tanto, su hermano Daniel Pierattini señaló que el músico "se encuentra estable, todos los niveles monitoreados están dentro de lo normal, se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido".

"Su cerebro descanse bien del golpe y así evitar un daño posterior. Hasta ahora ha evolucionado bien, lo más peligroso no ha pasado, que era que su cerebro se inflamara o generara mucha presión, así que es una buena señal", explicó Daniel, que agradeció el apoyo de sus seguidores.