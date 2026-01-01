Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Conductor borracho chocó una casa y provocó incendio que la destruyó

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El accidente ocurrió en la comuna de Paine, a un costado de la Ruta 5 Sur.

 Captura

El beodo fue detenido por Carabineros y quedó a la espera de ser presentado a tribunales.

Un accidente de tránsito se registró en la comuna de Paine, a un costado de la Ruta 5 Sur, donde un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo e impactó una vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil circulaba a exceso de velocidad, lo que -sumado a su intemperancia- provocó que el chofer se estrellara contra el inmueble.

Producto del choque se desató un incendio que terminó con la vivienda completamente calcinada.

El conductor fue detenido por Carabineros en el lugar y permanece a la espera de ser presentado a tribunales.

No hubo personas lesionadas al interior de la casa afectada.

