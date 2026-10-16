Chileno Felipe Agurto disputará una de las carreras de descenso más extremas del mundo

Felipe Agurto, ciclista chileno especialista en descenso, competirá este fin de semana en Canadá en una de las pruebas más exigentes del mountain bike mundial, que reunirá a destacados exponentes de la disciplina en el circuito de Cypress Mountain, ubicado al norte de Vancouver.

El deportista oriundo de Curacaví será parte de Red Bull Hardline British Columbia, competencia que se desarrolla entre el 16 y 17 de octubre y que vive por primera vez una edición en territorio canadiense, luego de sus anteriores versiones en Gales y Tasmania.

Agurto llega al desafío con experiencia en este tipo de circuitos, luego de que en 2025 alcanzara el décimo lugar en la exigente prueba disputada en Gales. Además, acumula tres subcampeonatos en el Valparaíso Cerro Abajo, resultados que lo han consolidado entre los principales representantes nacionales del descenso.

El recorrido canadiense contempla saltos de gran distancia, caídas verticales superiores a los 10 metros, sectores de rocas y pendientes pronunciadas, obstáculos que exigirán al máximo la capacidad técnica y física de los participantes.

Entre sus principales rivales estarán el canadiense Jackson Goldstone, campeón de la clasificación general de la Copa del Mundo de descenso en 2025, y el estadounidense Asa Vermette, ganador de las ediciones de Gales 2025 y Tasmania 2026.

La competencia tendrá su jornada decisiva el sábado 17 de octubre, cuando Agurto buscará mejorar su actuación del año pasado frente a la élite internacional del descenso. La final podrá seguirse en vivo a través de la plataforma digital de los organizadores.