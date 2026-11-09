Héctor Quintana y Yarela González se coronaron en el emocionante Grand Prix Lago Ranco 2026

En una electrizante definición decidida por escasos segundos de diferencia, los ciclistas nacionales Héctor Quintana y Yarela González se consagraron campeones del Grand Prix Lago Ranco 2026, tradicional certamen de ruta conocido popularmente como "la vuelta ciclística más linda de Chile".

La octava edición de la prueba, organizada por AndesChimp en la Región de Los Ríos, congregó a más de 1.400 competidores en un extenuante circuito de 114 kilómetros con 1.400 metros de desnivel acumulado, teniendo como punto de partida y meta el sector de Bahía Coique, en Futrono.

En la categoría masculina, Quintana revalidó con éxito la corona conseguida en 2025 tras completar el giro al lago en 2 horas, 46 minutos y 23 segundos, superando por apenas cuatro segundos a su más cercano perseguidor, Cristóbal Baeza (2:46:27). El podio lo cerró Elías Tello con un registro de 2:48:33.

La competencia femenina no estuvo exenta de dramatismo: González se adueñó del primer lugar con un crono de 3 horas, 1 minuto y 17 segundos, doblegando por sólo tres segundos a Karla Vallejos (3:01:20) en un infartante remate final. La experimentada pedalera olímpica Paola Muñoz se quedó con el bronce al arribar en 3:12:30.

"El Grand Prix se ha consolidado como el gran evento deportivo del sur de Chile en primavera, congregando tanto a exponentes de alto rendimiento como a cientos de aficionados de todo el país", valoró el director ejecutivo de la organización, Sebastián Noguera, destacando la fiesta familiar y deportiva que envolvió a la cuenca del Ranco.

Podios de la clasificación general

Categoría Masculina

Héctor Quintana Vidal | 2:46:23 Cristóbal Baeza Muñoz | 2:46:27 Elías Daniel Tello Bolvarán | 2:48:33

Categoría Femenina