Team Chile de ciclismo femenino se consagró campeón en la Vuelta a Costa Rica

Una brillante actuación concretó la delegación nacional en Centroamérica luego de que el Team Chile de ciclismo de ruta femenino se coronara campeón por equipos en la Vuelta a Costa Rica.

El representativo chileno cumplió con una sólida presentación a lo largo de las etapas, demostrando regularidad y gran trabajo táctico del equipo integrado por Catalina Soto, Aranza Villalón, Martina Torres, Yarela González y Alexandra Osorio.

El cierre de la prueba tuvo un festejo doble para el país, ya que Soto se quedó con la victoria en la última etapa de la competencia, ratificando su buen momento.

En cuanto a la clasificación general individual, la propia Soto fue la mejor corredora chilena al culminar en la quinta posición, mientras que la doble medallista sudamericana Aranza Villalón también concluyó dentro del 'Top 10' al ubicarse en el séptimo puesto.