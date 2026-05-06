Vicente Rojas hará historia en el Giro de Italia 2026: "Poder mostrar la bandera de Chile es un sueño"

El ciclismo chileno vive un hito histórico dado que Vicente Rojas, pedalero del equipo VF Group-Bardiani, se transformará este viernes en el segundo nacional en la historia en competir en el Giro de Italia, una de las tres "Grandes Vueltas" del circuito mundial.

En diálogo con Cooperativa Deportes desde Bulgaria —país que acogerá la salida de la edición 2026—, Rojas no ocultó su emoción por este logro: "Estar en la nómina oficial es un sueño cumplido. Es algo que buscaba desde que corría en Chile y veía las etapas por televisión. El año pasado no se me dio, pero este año me preparé a conciencia y llego en un muy buen nivel", comentó.

Rojas llega a esta cita con un condimento especial: portará la vestimenta de Campeón Nacional de Ruta Elite, un orgullo que espera lucir en las rutas europeas. "Correr un Giro es una cosa, pero hacerlo con la tricota de campeón nacional es soñado. Poder mostrar la bandera de Chile en una competencia donde poca gente nos conoce en el ciclismo es un sueño", aseguró.

Respecto a la dureza de la prueba, que contempla 21 etapas y un recorrido de alta montaña, el deportista nacional es claro: "Mi principal objetivo es acabar el Giro. Ver cómo reacciona el cuerpo durante las tres semanas y, si algún día me encuentro bien y veo la chance de mostrarme adelante, ahí voy a estar".

La historia de Vicente Rojas es un relato de superación. El ciclista recordó que su pasión comenzó recién en 2017, cuando encontró una bicicleta vieja de los años 80 en la bodega de su padre. "Vivía en el litoral, en El Quisco, y jugaba fútbol. Cuando volví a Santiago empecé con esa bicicleta vieja y me volví adicto a la sensación de pedalear y competir", relató.

Su salto a Europa en 2023 fue posible gracias al apoyo de figuras como José Autrán y su buen desempeño en el circuito semiprofesional español, lo que finalmente le abrió las puertas del profesionalismo.

Con su participación, Rojas termina con una sequía de 15 años sin chilenos en el Giro, tras lo realizado por Carlos Oyarzún en 2011. Pese a la estadística, el joven de 23 años prefiere enfocarse en su propio proceso: "No lo veo tanto por el lado de la estadística. Intento seguir mi camino y aprender de los que pasaron antes, asumiendo la responsabilidad de representar a Chile".

Finalmente, el medallista panamericano y Top 18 en el reciente Tour de los Alpes, trazó sus metas a futuro: "Mi sueño más cercano es tener mi primera victoria profesional en una carrera UCI, poder levantar los brazos en la meta".

El Giro de Italia 2026 arrancará este viernes en Bulgaria y se extenderá por tres extenuantes semanas hasta llegar a territorio italiano, con el pedalero nacional como gran protagonista para el deporte criollo.