Senadora Flores entregó sus cartolas bancarias: "No he cometido ningún acto irregular"

La senadora Camila Flores (RN) aseguró este miércoles que ha "colaborado plenamente en la investigación" por presunto fraude al Fisco, indagado por el Ministerio Público de Valparaíso ante una denuncia anónima.

El caso, conocido como "cuota Flores", fue dado a conocer en un reportaje televisivo, que dio cuenta de un eventual mecanismo -durante los años en que Flores fue diputada- para apropiarse indebidamente de fondos púbicos mediante la contratación de personas con cargo a asignaciones parlamentarias.

Esta jornada, la Fiscalía Regional de Valparaíso llegó hasta la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso para recopilar evidencia digital clave para la causa.

De esa forma, la senadora publicó un comunicado en el que aseguró que "desde el primer momento hemos colaborado plenamente con la investigación, entregando voluntariamente todos los antecedentes que nos han sido requeridos, incluyendo nuestras cartolas bancarias, en el contexto de una denuncia 'anónima' que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público".

"Entendemos que las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de los procedimientos habituales dentro de una investigación en curso y que corresponde ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos", sostuvo.

Asimismo, agregó que "tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular".

La senadora aseveró que seguirá colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos que se le acusan.