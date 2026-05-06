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Tópicos: Magazine | Televisión

Canales de TV chilenos se suman a Cooperativa: demandaron a Google por abuso de posición dominante

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los canales asociados en Anatel recurrieron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Canales de TV chilenos se suman a Cooperativa: demandaron a Google por abuso de posición dominante
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Los canales de televisión chilenos asociados en Anatel -Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red- informaron de la presentación de una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Google.

La acción legal acusa a la compañía tecnológica de cometer abusos de posición dominante tanto en los mercados derivados de los motores de búsqueda como en la industria de la publicidad digital.

Al respecto, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, señaló que "Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica".

La asociación advirtió que la pérdida de ingresos de los medios por estas prácticas reduce los equipos periodísticos y debilita la fiscalización del poder.

Esta ofensiva de la televisión abierta se suma a la demanda que Radio Cooperativa ya había presentado ante el mismo tribunal en diciembre de 2024 por conductas monopólicas similares.

El objetivo principal de los medios de comunicación es que el tribunal sancione a la empresa y adopte las medidas necesarias para garantizar una competencia justa en el mercado.

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