Vicente Rojas hará historia en el Giro de Italia 2026: Será el segundo chileno en la "Corsa Rosa"

El ciclismo chileno sumó un nuevo hito de proporciones mundiales luego de que Vicente Rojas fuera confirmado oficialmente este lunes en la nómina del equipo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè para disputar el Giro de Italia 2026, convirtiéndose en el segundo pedalero nacional en la historia en decir presente en la legendaria "Corsa Rosa".

Rojas, quien ostenta el título de actual campeón nacional de ruta elite, tendrá el honor de competir en las carreteras europeas luciendo el maillot de Chile. Además, el pedalero nacional será el único representante sudamericano dentro de su escuadra en esta edición, la cual marcará la 44ª participación del histórico equipo italiano en la competencia.

La carrera se desarrollará entre el 8 y el 31 de mayo de 2026, contemplando 21 etapas y un total de cerca de 3.400 kilómetros. El trazado de este año destaca por su particularidad: comenzará en Bulgaria y finalizará en Italia, combinando jornadas de alta montaña, tramos de media montaña y etapas llanas, en lo que se proyecta como uno de los calendarios más exigentes de los últimos años.

La nominación de Rojas no es casualidad, sino fruto de su consolidación en el circuito europeo. Durante esta temporada, el nacional brilló en el Tour de los Alpes, donde logró ubicarse dentro del Top 18, demostrando que tiene el nivel para pelear con los mejores del Viejo Continente.

Desde la escuadra italiana adelantaron que el chileno llega en un estado de forma óptimo. El plan del equipo apunta a una estrategia ofensiva, donde Rojas tendrá aspiraciones de "protagonizar etapas de fuga, dentro de una estrategia centrada en la combatividad y presencia en escapadas".

Con este anuncio, Vicente Rojas entra en la élite máxima del deporte, compartiendo pelotón con los principales referentes internacionales en una de las tres "Grandes Vueltas" del ciclismo. Además, iguala lo hecho por Carlos Oyarzún, quien hasta hoy era el único chileno en haber competido en la ronda italiana.