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Tópicos: País | Política | Senado

"Con urgencia": senadores de RN emplazaron al Gobierno a poner "orden en la casa"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

María José Gatica apuntó a filtraciones y descoordinación interna, en medio de cuestionamientos al funcionamiento del Ejecutivo.

Además, respaldó la labor del ministro del interior y afirmó que la coordinación del gabinete debe recaer en esa cartera y no en el equipo de asesores.

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Este lunes se llevó a cabo una tensa reunión en La Moneda, con la participación de autoridades del Ejecutivo y representantes oficialistas.

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El comité político ampliado se desarrolló este lunes en La Moneda, en medio de cuestionamientos a la coordinación interna del Gobierno, críticas al rol del "segundo piso" y la filtración de oficios.

La reunión fue encabezada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y marcó el primer encuentro entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas tras los reparos a la gestión política y a la relación entre asesores y ministerios.

La senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional, María José Gatica, cuestionó el desorden interno del Gobierno al llegar a la reunión. "Necesitamos orden con urgencia, que se ordene la casa para que podamos avanzar con los distintos proyectos de ley", afirmó.

La parlamentaria cuestionó filtraciones y descoordinación entre ministerios, y sostuvo que la conducción política debe estar claramente definida para dar viabilidad a los compromisos del Gobierno.

En esa línea, respaldó al ministro del Interior y pidió reforzar su autoridad dentro del gabinete, en medio de cuestionamientos al rol del jefe de asesores, Alejandro Irarrázabal, en la coordinación política.

"El ministro Claudio Alvarado está haciendo el trabajo que le corresponde. Necesitamos que el resto de los ministros comprendan que existe una autoridad encargada de la coordinación ministerial y esa autoridad es precisamente el ministro del Interior".

Durante la cita, el Ejecutivo revisó el avance de su agenda legislativa y abordó materias de reconstrucción y seguridad.

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