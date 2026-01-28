Las grandes figuras del descenso mundial que confirmaron su presencia en Valparaíso Cerro Abajo 2026

La vigésima segunda edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, volverá a convertir las empinadas calles del puerto en uno de los escenarios más desafiantes del descenso urbano mundial. El próximo 15 de febrero, los mejores riders nacionales e internacionales se lanzarán a toda velocidad por escaleras interminables, curvas ciegas, saltos y obstáculos icónicos en una lucha sin margen de error por la gloria.

Hace una semana ya se habían anunciado los primeros riders, encabezados por el checo Tomáš Slavík, tetracampeón de la carrera y actual monarca, junto al colombiano Sebastián Holguín, el brasileño Roger Vieira, el alemán Johannes Fischbach y el chileno Felipe Agurto. Hoy, el line up continúa sumando nombres de altísimo calibre, rectificando que la ciudad puerto sigue siendo el punto de encuentro de la élite mundial del downhill.

Entre las grandes figuras que acaban de confirmar su participación, está el ciclista británico de descenso Bernard Kerr, tres veces ganador del Red Bull Hardline (2016, 2019 y 2021), reconocido por su estilo agresivo y precisión técnica. Es además una carta con trayectoria en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, que ya dejó su huella en ediciones anteriores, incluyendo sus participaciones en 2022 y 2025; y que vuelve con la experiencia y el hambre de triunfo intactos.

También regresa Brook Macdonald, referente neozelandés del downhill mundial. Dueño de una mentalidad inquebrantable y un estilo arrollador, el rider vuelve a Valparaíso tras siete años, listo para medirse nuevamente en uno de los circuitos más exigentes de su carrera.

Desde Argentina, el mendocino Jerónimo Páez buscará dar el gran golpe en el puerto. Tras un 2025 de destacadas intervenciones en competencias internacionales, el trasandino regresa ostentando un noveno lugar en Red Bull Génova Cerro Abajo y una codiciada participación en Red Bull Hardline 2025, llegando a Chile con una altísima confianza y ambición para intentar, al menos, llegar al podio.

El brasileño Lucas Borba, uno de los nombres más fuertes de los últimos años, también dirá presente e intentará nuevamente llevarse el título a su país. Campeón en 2024 y tercer lugar en 2025, el rider viene decidido a conseguir su segunda victoria en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, que reafirmarían su gran evolución y dominio en el descenso urbano.

Finalmente, la bandera local estará bien representada nada más ni nada menos que por Pedro Ferreira, quien corre en casa y es bicampeón del puerto (2019 y 2022). El chileno regresa este 2026 con una trayectoria intachable en búsqueda de su tercer título, lo que en las últimas ediciones le ha resultado difícil conseguir debido a diferentes factores, que incluyen una fuerte caída en las prácticas que lo dejó fuera de la edición 2023 y una lesión en su codo que le impidió rendir al 100% en 2024.

La cuenta regresiva ya comenzó. Valparaíso se prepara una vez más para vibrar con velocidad, riesgo y espectáculo puro, cuando la élite mundial baje sin frenos en busca de la corona más codiciada del downhill urbano.