Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, arremetió en Cooperativa contra "el egoísmo" de la UDI, que preside la Comisión de Educación del Senado y decidió no tramitar esta semana el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, lo que frustró la intención del Gobierno de despacharla a días de terminar su mandato.

"Creemos que es un hecho que marca un egoísmo por parte de un sector y de una bancada en particular que es la UDI, por el senador (Gustavo) Sanhueza, entendiendo que este proyecto beneficia a miles de mujeres", criticó.

La CUT "rechaza enérgicamente esta idea de oponerse a un proyecto que ya estaba a punto de salir. Faltaban las últimas dos tramitaciones para que salga del Parlamento y tenía un acuerdo transversal; se había hecho un trabajo con el mundo social y, a propósito de lo ocurrido, miles de mujeres trabajadoras se quedan sin este un avance para el mundo del trabajo", denunció Palma.

La vicepresidenta CUT afirmó que hay una "intencionalidad política" detrás de la decisión UDI de dilatar el proyecto: "Eso es evidente cuando se escucha al próximo Presidente (Kast) decir que va a intervenir esta iniciativa (...). Uno lo que ve acá es que partidos (de derecha) quieren imponer hoy una mirada -y el nuevo Gobierno parte con esta idea- en desmedro de las grandes mayorías".

Por último Palma lanzó sus dardos contra la actual Administración Boric de "intentar o acceder a esto de que la derecha dice 'conversemos', (pero) pasa el tiempo y nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones".

